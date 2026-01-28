ドル円１５２．７０近辺、ユーロドル１．１９９５近辺＝ロンドン為替



ロンドン朝方、ドル円は152.70近辺、ユーロドルは1.1995近辺での推移。本日これまでのレンジは、ドル円が152.18-153.07、ユーロドルが1.1975-1.2045となっている。いずれも前日からはドル高方向に振れた水準となっている。ＮＹ後半の米ＦＯＭＣ結果発表およびパウエル議長会見を控えて、昨日まで進行したドル安の流れに調整が入る格好となっている。ただ、東京午後にはややドル安方向への動きがみられており、調整の動きも一服している。



ユーロ関連の材料としては、コッハー・オーストリア中銀総裁が「ＥＣＢ，ユーロ一段高で再利下げ検討の可能性」と指摘した影響もあったか。ドル円相場にとっては、ドル高・円安方向への動きは再び為替レートチェックが入るのではないかとの思惑を広げることが指摘されよう。



USD/JPY 152.71 EUR/USD 1.1994

