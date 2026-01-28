女優の伊藤沙莉（31）が主演を務めた昨年のNHK連続テレビ小説「虎に翼」が映画化されることが28日、発表された。2027年に公開予定。伊藤が主演を務める。NHKの連続テレビ小説からの映画化は、1999年の「すずらん」以来、27年ぶり。ドラマから主演キャストが続投するのは50年以上の連続テレビ小説の歴史の中で史上初となる。

「虎に翼」は日本初の女性弁護士・判事・裁判所所長となった三淵嘉子氏をモデルに、法曹の世界に飛び込む日本初の女性・猪爪寅子（ともこ）の人生を描いた物語。吉田恵里香氏がオリジナル脚本を手掛けた。現代にも通じるジェンダー格差や人権問題を個性豊かなキャラクターたちを通して描き、大きな話題を呼んだ。さらに、「第62回ギャラクシー賞 テレビ部門大賞」、「第33回橋田賞」、「第51回放送文化基金賞 ドラマ部門最優秀賞」を受賞した。

映画は完全オリジナルストーリーで、ドラマでは描ききれなかった新たなエピソードやその後の物語を時代をまたぐ壮大なスケールで展開。寅子は“最後の事件”に挑む。梛川善郎氏がメガホンを取る。

伊藤は「まさかまた寅ちゃんとして生きることができるなんて本当に嬉しいです」と喜びいっぱい。「朝ドラ撮影時同様、吉田さんのユーモアや愛情、鋭い視点や祈りが込められた脚本を監督の梛川さんと解釈や思いを話し合いながら大切に演じさせていただきたいです」と意気込んだ。

＜コメント全文＞

▽伊藤

まさかまた寅ちゃんとして生きることができるなんて本当に嬉しいです。今回は完全なオリジナルストーリーとなりますが、寅子が挑む最後の事件ということでドラマで描ききれなかった空白の時間が埋まるのがとても楽しみです。

朝ドラ撮影時同様、吉田さんのユーモアや愛情、鋭い視点や祈りが込められた脚本を監督の梛川さんと解釈や思いを話し合いながら大切に演じさせていただきたいです。

▽吉田氏

映画化の話を聞き、一番に沸きあがったのは「私まだ寅子とお別れしなくていいんだ！」という心からの喜びでした。伊藤さんをはじめとする最高のキャストの皆さんと梛川さん尾崎さんをはじめとする最高のスタッフの皆さんと、朝ドラだけでなくスピンオフ・映画と新たな寅子の物語を紡げるなんて……最高って思わぬ方向に更新されていくものなのですね。それもこれも作品を楽しみ、応援してくださった皆さんのお陰です。

日に日に生きづらく、平和や平等が遠のいていく世界において、エンタメには即効性がなく、できることはゼロに近しい微々たるものです。でもエンタメは誰かに寄り添う居場所になり、誰かが声をあげる力になる。そして社会に横たわる問題を打ち破る雨垂れの一滴になると信じています。公開はもう少し先ですが、まずは3月放送予定の「虎に翼スピンオフ 山田轟法律事務所」を、そして引き続き、作品の応援、よろしくお願いいたします！寅子たちのその後の物語、きっとお楽しみいただけるはずです！

▽梛川氏

再び、寅子たちとの旅を始めることになりました。これもひとえに、ドラマを観て応援して頂いた皆様、共にドラマを作り上げたキャスト・スタッフのおかげです。感謝申し上げます。ドラマの時と変わらず、寅子とその家族・仲間たちの喜怒哀楽を地道に丁寧に追いかけていきます。大好きな彼らのどんな表情を見ることができるのか。私自身がわくわくしています。

ドラマを作りながら伊藤沙莉さんと常に話し合ってきたことがあります。寅子がいつも口にする「はて」という台詞の意味についてです。この言葉は他者を糾弾するものではなく、一旦立ち止まり、共に考えませんかという投げかけであるべきだと。この映画がそんな「はて」となり、皆様に届くことを願っています。映画のために新たなキャストとスタッフも集まってくれました。皆で始めるこの新たな旅を、ぜひ応援してください。