大手メディア各社でつくる日銀クラブ（金融記者クラブ）。日本銀行の政策決定のほか、大手金融機関の動向をカバーする。

「植田和男総裁の就任以降、日銀の政策が“金利のある世界”に転換。この一年は特に、インフレや高市政権の拡張財政で、金利引き上げのタイミングが国内外から注目されてきた。各社の報道合戦も熾烈を極めています」（経済部記者）

その日銀クラブの記者たちを各社で率いるのが、日銀キャップと呼ばれる記者だ。金融経済を担当する記者の中ではエリート中のエリート。だが、昨年8月には「週刊文春 電子版」が、日経新聞の日銀キャップ記者が更迭されたことを報じた。掲載前のゲラ（下刷り）等を取材先に見せていた情報漏洩問題によるものだ。

「普段は温厚。ただ、とにかく深酒が多くて……」

そして、今回新たに、読売新聞の日銀キャップを務める記者が昨年末、飲み会の席で問題を起こして、更迭されていたことが「週刊文春」の取材で分かった。



このキャップはどのような人物なのか。

「地方で評価され東京の経済部に引き上げられた。同期の出世頭で、普段は温厚。ただ、とにかく深酒が多くて……」（読売関係者）

