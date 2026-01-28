【拡大画像へ】

ナカバヤシは、幅が広がる「キャパティ スライドスタンド」を2月上旬より順次発売する。メーカー希望小売価格は1,640円。

本商品は「あと少しスペースがあれば」「もっと出し入れがしやすければ」という声に応えて生まれたスライドで仕切り幅を変えることができるスタンド。

本体幅は約177mmとコンパクトながら、最大約317mmまで広げることができる。収納物や収納スペースに合わせて幅を調整できるので、固定幅のスタンドで生まれる微妙な隙間から解放される。

底部には凹凸のある滑り止めがあり、冊数が少なくても安定して立てられる。本や雑誌はもちろん、キッチン用品やリモートワークの書類棚として活躍する。カラーはシンプルでどんなインテリアにもなじみやすいホワイトとグレーの2色展開となっている。

製品概要

製品名：キャパティ スライドスタンド

カラー：ホワイト（WH）、グレー（GY）

本体寸法：W177～317×D182×163mm

本体重量：584g

材質：ポリスチレン