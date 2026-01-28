「監督の信頼を失った…」34分レッドで批判を浴びた28歳日本代表、大一番でまさかの出番なし 現地メディアは騒然「加入以来、どの監督の下でも重要な存在だったが…」
欧州の舞台で退場となったことを批判され、続く国内のビッグマッチでも出番は訪れなかった。セルティックにおける旗手怜央の立ち位置が注目される。
28歳の日本代表MFは１月22日、ヨーロッパリーグ（EL）のリーグフェーズ第７節ボローニャ戦で、立ち上がりに先制点を奪った。だが、前半31分、34分と立て続けにイエローカードをもらい、退場となってしまう。10人となったチームはリードを２点に広げたが、後半に２失点して引き分け、２ポイントを落とした。
早い段階でチームメートたちを数的不利に追いやったかたちの旗手は、試合後にメディアや識者から大きく批判された。そして続く25日のスコティッシュ・プレミアシップ第23節、首位ハーツとの直接対決という大一番を、旗手はピッチに立つことなく見守るだけに終わっている。
この起用法に現地メディアも騒然。専門サイト『The Celtic Bhoys』は27日、「４年前に川崎フロンターレからセルティックに移籍して以降、ハタテはどの監督の下でも重要な存在だった。今季も５得点、３アシスト。ビッグチャンス創出回数で上回るのは、ダイゼン・マエダとキーラン・ティアニーだけだ」と報じている。
「だが、先週のイタリアでの試合で退場となった今、マーティン・オニール監督は中盤のマエストロに対する信頼を失ったのかもしれない」
「木曜の試合（ELユトレヒト戦）ではカラム・マグレガー、アルネ・エンゲルス、・ベンジャミン・ニグレンのトリオが再び先発する可能性がある。今後の重要な試合でもハタテはポジションを失うかもしれないということだ。彼が取り戻すにはしばらくかかるかもしれない」
もちろん、ユトレヒト戦は出場停止のため、いずれにしても旗手は出場できない。だが、その後の国内での試合でオニール監督がどのように起用するのかは気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】相手選手を叩いた旗手の退場シーン
