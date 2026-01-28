嵐の公式Instagramが更新され、2009年7月にリリースされた「Everything」（通常版）のジャケット写真が公開された。

■MVでは、嵐5人が輪になり歌唱するシーンも

海をバックに、白い花が咲く草地に佇み、それぞれの方向を見つめる5人。（左から）二宮和也はデニムのハーフパンツ、櫻井翔はダンガリーシャツ、松本潤はダメージジーンズ、相葉雅紀は柄のはいったデニムシャツ、そして大野智はデニムパンツとダンガリーシャツを着用している。

デニムのリンクコーデで、爽やかな印象を放つジャケットについて、SNSでは「5人ともイケメン!!」「everything大好き」「CMも好きだったな～」「この翔ちゃんのビジュがすき」「それぞれの個性が出たファッションも好き」「懐かしいー！」「MVも大好き」「この時の大野くん最高に好き」「襟足の長さたまらない」「名曲多いなぁ」など、様々なコメントが寄せられている。

なお、MVにはジャケットと同じ衣装を纏った5人が輪になって歌唱したり、夕焼けが綺麗な海沿いを歩いたりするシーンが収められている。

■嵐、新曲「Five」のリリースを発表

嵐は、新曲「Five」を、3月4日にデジタルシングル、5月31日にCDシングルとしてリリースすることを発表。嵐の公式SNSでは、メンバー5人によるメッセージ動画が公開され、「最高」「爆泣き」「最高のプレゼントすぎる」と話題を集めた。

