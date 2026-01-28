櫻井翔、選挙特番『zero選挙2026』メインキャスターに藤井貴彦と共に就任！コメント到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

衆議院選挙の投開票当日となる2026年2月8日、日本テレビ系列では、メインキャスターに 藤井貴彦、櫻井翔を起用し、『zero選挙2026』を放送する。

■『「こんなところにも注意が必要なんだ」「少し立ち止まって考えてみよう」そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできれば』（櫻井翔）

年明け早々の「解散検討」報道で火がついた「政権選択」の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、「先が読めない」展開が相次ぐ中で始まった、史上最短16日間の選挙戦となる。『news zero』ではその戦いを最前線で見つめ、視聴者とともに考える。そして『zero選挙』は選挙の夜に示された有権者の選択を最大限に伝える。

藤井キャスターは、2025年7月の参院選を前に、主要政党の全党首を単独取材。衆院選でも単独取材を進めていますが、今月26日には7党首討論会を実施。党首たちと真摯に向き合い、「コトバ」のやりとりを重ねてきたからこそ出来る「藤井流」で、選挙の夜のホンネを聞き出す。

選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務める櫻井キャスターだが、『zero選挙』を担当するのは14回目。経験を重ねた取材力と解説力で、SNSの動きなど、選挙の勝敗を分けたポイントをどこよりも早く、分かりやすく伝える。

■藤井貴彦メインキャスター コメント

■櫻井翔メインキャスター コメント

■番組情報

日本テレビ系全国ネット『zero選挙2026』

02/08（日）第1部 19:58～23:55/第2部 25:05～26:30

出演者：

第1部メインキャスター 藤井貴彦 櫻井翔

解説 小栗泉 （日本テレビ特別解説委員）

開票速報 伊藤遼 佐藤梨那 （日本テレビアナウンサー）

第2部メインキャスター 藤井貴彦 櫻井翔

解説 小栗泉 （日本テレビ特別解説委員）

進行 滝菜月 （日本テレビアナウンサー）

開票速報 伊藤遼 後呂有紗 （日本テレビアナウンサー）

ゲスト 調整中

