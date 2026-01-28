―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月26日から27日の決算発表を経て28日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4063> 信越化 　　　　東Ｐ 　 -10.72 　　1/27　　　3Q　　　-13.48
<9267> Ｇｅｎｋｙ 　　東Ｐ　　 -8.11 　　1/27　　上期　　　 23.74
<5532> リアルゲイト 　東Ｇ　　 -6.24 　　1/27　　　1Q　　　350.00
<4556> カイノス 　　　東Ｓ　　 -6.06 　　1/27　　　3Q　　　 -8.15
<8218> コメリ 　　　　東Ｐ　　 -5.16 　　1/27　　　3Q　　　　3.23

<7646> ＰＬＡＮＴ 　　東Ｓ　　 -4.99 　　1/27　　　1Q　　　-32.13
<2664> カワチ薬品 　　東Ｐ　　 -2.11 　　1/27　　　3Q　　　-16.00
<8714> 池田泉州ＨＤ 　東Ｐ　　 -1.93 　　1/27　　　3Q　　　 18.75
<5484> 東北鋼 　　　　東Ｓ　　 -0.67 　　1/27　　　3Q　　　　4.30

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース