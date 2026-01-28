

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月26日から27日の決算発表を経て28日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4063> 信越化 東Ｐ -10.72 1/27 3Q -13.48

<9267> Ｇｅｎｋｙ 東Ｐ -8.11 1/27 上期 23.74

<5532> リアルゲイト 東Ｇ -6.24 1/27 1Q 350.00

<4556> カイノス 東Ｓ -6.06 1/27 3Q -8.15

<8218> コメリ 東Ｐ -5.16 1/27 3Q 3.23



<7646> ＰＬＡＮＴ 東Ｓ -4.99 1/27 1Q -32.13

<2664> カワチ薬品 東Ｐ -2.11 1/27 3Q -16.00

<8714> 池田泉州ＨＤ 東Ｐ -1.93 1/27 3Q 18.75

<5484> 東北鋼 東Ｓ -0.67 1/27 3Q 4.30



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした28日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

