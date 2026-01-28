

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の1月26日から27日の決算発表を経て28日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<9478> ＳＥＨＩ 東Ｓ +13.87 1/27 3Q -20.86

<4479> マクアケ 東Ｇ +12.80 1/27 1Q 234.00

<6337> テセック 東Ｓ +11.63 1/27 3Q -24.48

<9697> カプコン 東Ｐ +7.14 1/27 3Q 64.57

<6798> ＳＭＫ 東Ｐ +2.43 1/27 3Q -4.92



<4498> サイバトラス 東Ｇ +2.07 1/27 3Q 18.30

<9691> 両毛システム 東Ｓ +1.80 1/27 3Q 64.45

<9782> ＤＭＳ 東Ｓ +0.80 1/27 3Q 16.39



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした28日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

