ダイトーケミックス <4366> [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比11.7％増の7.4億円に伸び、通期計画の8.7億円に対する進捗率は85.9％に達したものの、5年平均の90.0％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.0％減の1.2億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比3.8％増の3.2億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の6.0％→5.8％とほぼ横ばいだった。



株探ニュース

