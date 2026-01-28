こころネット <6060> [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.7％増の6.5億円に伸びたが、通期計画の9.6億円に対する進捗率は68.2％にとどまり、5年平均の77.2％も下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比86.0％増の3億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比18.8％減の2.4億円に減り、売上営業利益率は前年同期の10.1％→9.8％に低下した。



株探ニュース

