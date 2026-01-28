ＭＯＲＥＳＣＯ <5018> [東証Ｓ] が1月28日大引け後(16:00)に業績・配当修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の21億円→27億円(前期は18.2億円)に28.6％上方修正し、増益率が15.3％増→48.3％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常利益も従来予想の11.7億円→17.7億円(前年同期は8.5億円)に50.9％増額し、増益率が37.6％増→2.1倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の45円→55円(前期は45円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

わが国経済は、米国の関税の影響により企業収益が減少するなか、当社においても国内および中国、インドを除く海外で自動車生産台数が減少したこと等の影響により、売上高は予想を下回る見通しとなっております。 一方で、販売価格の是正や高付加価値製品の販売の増加、グループ会社の再編等による経費の抑制の結果、利益面では改善が進みました。これらの要因により、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益は予想を上回る見通しとなっております。 このような状況を踏まえ、2026年２月期通期連結業績予想を上記のとおり修正いたします。



当社は、利益配分につきましては、株主還元を経営上の重要課題と位置づけ、株主の皆様には経営成績等を勘案し、利益還元を行うとともに、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保することを基本方針としております。また、連結配当性向30％以上を中長期的な目標として取り組んでおります。 上記方針に基づき、通期連結業績予想の修正を踏まえ、2026年２月期の期末配当予想を、前回発表予想から１株当たり10円増配の35円へ修正いたします。 これにより、年間配当金は１株当たり55円00銭となる予想です。また、通期連結業績予想に対する連結配当性向は33％程度となる見込みです。 なお、上記の予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績等はこの後もさまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。

