アイドルグループ「ももいろクローバーZ」の玉井詩織が1月26日、Instagramを更新。大人の雰囲気が漂う最新ショットを公開し、ファンは悶絶状態に陥っている。

玉井は、スキンケアブランド「iYON」（アイヨン）のアンバサダーに就任。

26日のInstagramには《本日はスキンケアブランドiYONブランドアンバサダー就任記念トークイベントに参加させていただきました》などとつづり、オフホワイト系のトップスにベージュ系のシースルーで足元まであるボトムスの、シックな衣装を身にまとったショットを公開。続けて《#iYON》とだけ投稿し、透明感のある大人っぽい雰囲気でカメラを見つめる自身のショットなどのPR写真を公開した。

この2番めの投稿写真にはコメント欄にファンから

《透明感あって本当に綺麗》

《ほんとに「美」の塊すぎる美しすぎる》

《本当に美しい、、、ビジュよすぎ》

など悶絶している声が寄せられている。

スポーツ紙記者が言う。

「玉井さんは2008年5月、『ももいろクローバー』（当時）結成時は中学1年生でした。昔からのファンは、あどけなさが残る玉井さんの記憶もあるので、今回のように大人の雰囲気を身につけた玉井さんの姿を見て、イメージが“激変”したという印象を持ったのではないでしょうか。

アンバサダー起用の理由について、ブランド側は、玉井さんがブランドのメインユーザーとなるアラサー女性と同世代であることに加えて『触れるとモチッとはね返すような弾力がある理想的な白玉肌の持ち主で、自然体で飾らない姿が魅力的である玉井詩織氏はブランドが目指す世界観を体現する存在である』と絶賛しています」

26日におこなわれたブランドのトークイベントでは、玉井が幼なじみと初共演するシーンもあった。

「MCを務めたのは日本テレビの忽滑谷（ぬかりや）こころアナウンサーだったのですが、玉井さんは『こころちゃんとは幼なじみで、こころちゃんが小学校1年生とか、幼稚園のときから知り合いで。でも、会ってお仕事させてもらうのは初めて』などと明かしていました。ちなみに学年は、玉井さんが2つ上です」（同前）

玉井はアンバサダー就任において「いつかは……とあこがれていたビューティブランドのアンバサダーのお話をいただき、最初はびっくりしましたし、とてもうれしかったです。年齢を重ねるとともにスキンケアへの関心も意欲も高まっているときだったので、自分自身もよりケアに力を入れていきたいと気が引き締まりました」などとコメントしていた。

玉井の美しさにますます磨きがかかりそうだ。