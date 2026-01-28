【ロト6】ロト探偵・工藤のイメージング推理（1/29〜2/9）

直近30回で出現が少ない数字のデータを紹介します。出現最少は（20）（23）（36）で、1回しか出ていません。出現2回の数字はありません。予想の参考にしてください。

「今回、空白域はありません。ケチャップ数字は40回ぶりに出た（36）、そして32回ぶりの（23）です。（36）は昨年9月1日以来、（23）は9月25日以来の出現でした。ともに特濃ケチャップです。しばらく追い続ける必要あり。また、18回ぶりに出た（25）もケチャップ数字です。最有力は（36）。次いで（23）。直近30回で出現が1回の（20）も有力です。それ以外では、昨年11月27日に出たのが最後となっている（11）も要注意でしょう」（ロト探偵・工藤氏）

【ロト6 第2072回 1/29（木）〜 第2075回 2/9（月） 予想数字】

・01 17 23 35 36 40

・02 11 17 21 27 36

・03 09 18 23 31 36

・04 11 20 25 31 43

・05 12 25 29 36 43

・05 16 20 23 29 32

・08 11 23 24 26 34

・08 19 22 25 29 36

・09 20 26 36 39 41

・10 20 23 27 35 38

■富山で起きた珍事!? 同一売り場から1等5口

1月19日抽せんの「ロト6」で、1等当せん5口が同じ売り場から出るという珍事があった。この回の1等は、1口8681万9200円。全国で9口出ており、そのうち5口が同売り場から出た。別の人が同じ売り場で、同じ数字を選ぶとは考えにくく、一人が5口を購入した可能性が高い。となると、当せん金額は5口合計で4億3409万6000円となる。

この「同一数字複数口購入」だが、工藤氏によれば

「確率論でみれば、1口ずつ別の数字の組み合わせを買うほうが、当せんの可能性は高くなります。個人的にはおすすめしません」

とのこと。だが、なんとも強運の持ち主。うらやましいではないか。