【なだれ注意報】山形県・新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村などに発表（雪崩注意報） 28日15:56時点
気象台は、午後3時56分に、なだれ注意報を新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村に発表しました。
庄内、最上では、大雪やなだれ、電線等への着雪に注意してください。庄内では、高波に注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■鶴岡市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■酒田市
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■新庄市
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■最上町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■舟形町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■真室川町
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■大蔵村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■鮭川村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■戸沢村
□なだれ注意報【発表】
29日にかけて注意
■庄内町
□なだれ注意報
29日にかけて注意
■遊佐町
□なだれ注意報
29日にかけて注意