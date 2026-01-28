フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

ラジオ番組出演時のオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「よく見たらトップスのボタン1個あいてた 笑」 私服ショットにファン反響 「ラフな格好でも綺麗！」「❤魅力的」





中川安奈さんは、ラジオ番組のスタジオでの写真をアップし、「最近、私のまわりでも『聴いてるよ〜！』って言ってくださる方が増えていて本当にうれしいです」と、投稿。







続けて「今日は番組初のゲストを迎えての収録だったのですが 色々勉強になったし女子トーク盛り上がったなぁ❤ 毎回どこよりも本音で話しています」と、記しました。





そして「(よく見たらトップスのボタン1個あいてた 笑)」と、「#私服」「#ヴィンテージデニム」「#古着」のハッシュタグを添えて綴っています。







この投稿にファンからは「スタジオがおしゃれ過ぎる！ そして服装が中川さんにぴったりすぎる！」・「安奈ちゃん❤魅力的」・「安奈 カッコいい〜‼︎」・「ラフな格好でも綺麗！雰囲気がとても素敵だからなに着ても似合うんですよね」などの反響が寄せられています。





【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】