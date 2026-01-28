楽天ドラフト6位・九谷瑠投手（王子）が28日、「楽天モバイル 最強パーク宮城」の室内練習場でブルペン入りした。

海外での新人合同自主トレを含め4度目のブルペン入り。カーブ、スライダー、チェンジアップ、スプリットと多彩な変化球をまじえて21球を投げ込んだが、右腕の注目点は「ワインドアップ」だ。しかも「オールドスタイル」の縦に振りかぶるのではなく、MLBの投手に散見される「横」に振りかぶってから投球するスタイル。

自身は「ワインドアップに特にこだわりはないんですが、しっかり振りかぶって体幹を入れるという意識でやっている」と説明。そして「横」については「正面でかぶるとどうしても力んでしまう。前に突っ込んでしまうので、横。自分でたどりついたフォームです。誰とかはないんですが、メジャーリーガーを参考にしています」と声を弾ませた。

また、九谷は社会人野球の王子に所属する前は「矢場とんブースターズ」でプレーしていた。「矢場とん」は名古屋を本場とする味噌カツ専門店で、九谷も店舗で働いていた。

古巣に対する思いも強く「名古屋名物で、矢場とんは結構あっさりしていて食べやすい。東北の方にもせび一度行ってもらいたい」とアピールし、「ゆくゆくは選手グルメもつくってもらえるように活躍したい」と目を輝かせた。