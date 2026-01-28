【マイニンテンドーストア：Nintendo Switch 2 先着販売】 価格 日本語・国内専用：49,980円 多言語対応：69,980円

任天堂は、マイニンテンドーストアにてNintendo Switch 2の先着販売を2月6日午後以降に実施する。

マイニンテンドーストアでは、これまで抽選や先着での販売となっていたが、今回初の先着販売が実施される事となった。販売されるのは「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用）」および「Nintendo Switch 2（多言語対応）」の2種類。購入条件は「2025年12月21日23時59分時点時点でSwitchでのプレイ時間が50時間以上であること」となっており、この条件にあてはまるユーザーが本ストアにて購入できる。

オンラインサービス「Nintendo Switch Online」への加入は不要となっているが、過去にマイニンテンドーストアで実施された抽選販売・招待販売のNintendo Switch 2本体と同じ種類の本体を購入することはできない仕様になっている。

先着販売後に品切れとなった際には在庫の状況が整い次第、販売が再開される見込み。なお、先着販売は2月6日午後以降とされており、詳細な販売開始時刻は明かされていない。

□マイニンテンドーストアのページ

(C) Nintendo