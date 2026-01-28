藤井貴彦＆櫻井翔、日テレ系選挙特番メインキャスターに決定【本人コメント】
【モデルプレス＝2026/01/28】フリーアナウンサーの藤井貴彦と嵐の櫻井翔が、2月8日に行われる衆議院選挙の日本テレビ系特番「zero選挙2026」メインキャスターに決定した。
◆藤井貴彦＆櫻井翔、衆議院選挙の特番キャスターに
年明け早々の「解散検討」報道で火がついた「政権選択」の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、「先が読めない」展開が相次ぐ中で始まった、史上最短16日間の選挙戦。「zero選挙2022」は、1部が19時58分から23時55分、2部が25時05分から26時30分という大型特別番組となる。
櫻井キャスターは、選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務めており、「zero選挙」を担当するのは14回目。経験を重ねた取材力と解説力で、SNSの動きなど選挙の勝敗を分けたポイントを、どこよりも早く分かりやすく伝える。
◆「zero選挙2026」の見どころ
どこよりも早く、正確に、わかりやすく伝える「開票速報」。選挙戦みどころVTRはさらに充実＆選挙の結果解説もパワーアップ。有権者の審判を受けた高市政権の行方はどうなるのか、現場の総力取材で最新情報を届ける。
また、選挙へのSNSの影響力が高まり生成AIの利用が広がる中で、悪意のある情報、誤った情報が拡散する恐れがますます高まっている。各党・各候補、そして有権者一人ひとりがどのようにSNSを使ったのか、どんな情報が影響を与えたのかを独自に分析し伝える。（modelpress編集部）
◆藤井貴彦メインキャスターコメント
今年このような形で解散総選挙が行われることを、どなたが予想できたでしょうか。去年の秋に与党の顔ぶれが変わり、年が明けて新党が生まれ、ふと顔を上げると日経平均株価が50000円を超えています。多くのサプライズが重なってじわじわと令和が作られる中で、2月8日にはまた新たなサプライズが積み重なるかもしれません。開票から大勢判明まで、日本の一挙手一投足を丁寧にお伝えいたします。
◆櫻井翔メインキャスターコメント
昨年の夏、私たちは「それって本当？」と題して、情報とどう向き合うべきかを考えてきました。昨今、真偽が十分に確認されていない情報がめまぐるしく行き交うようになりました。虚実さまざまな情報に囲まれるなかで、何を信じ、どう判断すればよいのか。特に選挙戦において、私たちの判断をより複雑なものにしていると感じます。
16日間という異例の選挙戦。
渦のように押し寄せる情報と向き合うことは、これまで以上に難しくなるのかもしれません。
「こんなところにも注意が必要なんだ」
「少し立ち止まって考えてみよう」
そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできればと思います。さらに選挙戦を通じて情報がどのように行き交い、判断に影響してきたのか、いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います。
