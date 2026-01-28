超特急・庄司浩平・KiiiKiiiら「NYLON JAPAN」選出の“次世代を牽引する”豪華受賞者が集結【「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」写真特集】
【モデルプレス＝2026/01/28】「NYLON JAPAN」が2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する「NYLON’S NEXT 2026」。28日、都内で授賞式「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」が開催され、報道陣に向けた事前会見にも多くの受賞者たちが出席した。
【写真】「NYLON’S NEXT 2026」J-POPボーイズ受賞の9人組
本アワードは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する。ファッション、音楽、俳優、クリエイターなど、次世代を牽引する存在に光を当てることを目的とし、超特急、佐久間宣行、ファーストサマーウイカ、庄司浩平、KUROMI、オカモトレイジ、TOMORROW X TOGETHER、KiiiKiii、志田こはく、ナユタ、早川友基、RICO HIRAIが受賞した。なお、TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）、KUROMI、早川友基は授賞式・会見ともに登壇せず、RICO HIRAIは会見へは不参加となった。（modelpress編集部）
【K-POPボーイズ部門】TOMORROW X TOGETHER
【K-POPガールズ部門】KiiiKiii
【J-POPボーイズ部門】超特急
【“IT BOY”俳優部門】庄司浩平
【“IT GIRL”俳優部門】志田こはく
【キャラクター部門】KUROMI
【“イケオジ”CREATOR部門】佐久間宣行
【“IT GIRL”ノーボーダー部門】ファーストサマーウイカ
【アスリート部門】2025Ｊリーグベストイレブン
【コメディアン部門】ナユタ
【カルチャーメーカー部門】オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
【ダンサー＆コレオグラファー部門】RICO HIRAI
【Not Sponsored 記事】
【写真】「NYLON’S NEXT 2026」J-POPボーイズ受賞の9人組
◆「NYLON’S NEXT 2026」
本アワードは、NY発祥のファッション＆カルチャー雑誌『NYLON JAPAN』が選出した2026年にさらなる活躍が期待される人を部門ごとに表彰する。ファッション、音楽、俳優、クリエイターなど、次世代を牽引する存在に光を当てることを目的とし、超特急、佐久間宣行、ファーストサマーウイカ、庄司浩平、KUROMI、オカモトレイジ、TOMORROW X TOGETHER、KiiiKiii、志田こはく、ナユタ、早川友基、RICO HIRAIが受賞した。なお、TAEHYUN（TOMORROW X TOGETHER）、KUROMI、早川友基は授賞式・会見ともに登壇せず、RICO HIRAIは会見へは不参加となった。（modelpress編集部）
◆「NYLON’S NEXT 2026」受賞者一覧
【K-POPボーイズ部門】TOMORROW X TOGETHER
【K-POPガールズ部門】KiiiKiii
【J-POPボーイズ部門】超特急
【“IT BOY”俳優部門】庄司浩平
【“IT GIRL”俳優部門】志田こはく
【キャラクター部門】KUROMI
【“イケオジ”CREATOR部門】佐久間宣行
【“IT GIRL”ノーボーダー部門】ファーストサマーウイカ
【アスリート部門】2025Ｊリーグベストイレブン
【コメディアン部門】ナユタ
【カルチャーメーカー部門】オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
【ダンサー＆コレオグラファー部門】RICO HIRAI
【Not Sponsored 記事】