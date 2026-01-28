ペットボトルの上を器用に歩いていた猫さんですが、次の瞬間…。まさかのハプニングが猫さんを襲ったそうです。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で28万再生を突破し、3000件近くの高評価を獲得。猫さんの様子を見て笑った人などからコメントも寄せられています。

【動画：『ペットボトルの上』を器用に歩いていた猫→次の瞬間……つい笑ってしまう展開】

猫さんが歩いていた場所は…

Instagramアカウント「風花家」に登場したのは、ペットボトルの上を器用に歩くサバトラ猫の「ザク」ちゃんの様子。飼い主さんの下でハリネズミさんたちと暮らす、保護猫の女の子です。

ある日、そんなザクちゃんの様子を見てみると、思わぬ所にいたそう。それは、なんとペットボトルの上。飼い主さんがゲームセンターで箱で取って並べていた数十本のペットボトルの上を、ザクちゃんは器用に歩いていたといいます。

"猫"も木から落ちる

わずか直径28㎜しかないペットボトルの蓋の上を職人技のように歩くザクちゃん。人間では到底できそうにないことをやってのけるザクちゃん、カッコイイです！でも、足がプルプル震えているのは、面白くてつい笑ってしまいました。

上手く歩けていたザクちゃんですが次の瞬間、バランスを崩してしまうことに！そして、その影響でペットボトルが次々と床に落ちてしまったのだとか。ザクちゃんも罪悪感を覚えていることでしょう…。

ザクちゃんの反応に爆笑必至

ところが、当の本人は「あれ、ペットボトルが落ちてるにゃ？」と他人事だったとのこと。「勝手に落ちてるにゃ」と言わんばかりの表情で、落ちたペットボトルを見続けていたといいます。まさかの"おとぼけ顔"で失敗を笑いに変えてしまったザクちゃんなのでした。

投稿には「なんか勝手に落ちたみたいな顔ww」「ありゃ....みたいな感じが好き笑」「そうなると思いながら笑って見てました 可愛すぎる」といったコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「風花家」では、おもちゃで遊ぶのが楽しくて荒ぶる様子など、ザクちゃんの元気で微笑ましい姿が投稿されています。

ザクちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： Instagramアカウント「風花家」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。