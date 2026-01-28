レフェリーウェア提供やUTme!展開も

Jリーグは1月28日、株式会社ユニクロと「明治安田Jリーグ百年構想リーグ オフィシャルエクイップメントパートナー」契約、および「JリーグオールスターDAZNカップ オフィシャルユニフォームパートナー」契約を締結したと発表した。

今回の契約により、ユニクロは明治安田Jリーグ百年構想リーグの公式戦で着用されるレフェリーウェアを提供する。ウェアには高機能素材「ドライEX」が採用され、ピッチを走るレフェリーのパフォーマンスをサポートする。また、17年ぶりに開催される「JリーグオールスターDAZNカップ」では、出場選手が着用するユニフォームの制作に加え、レプリカウェアの販売も予定している。

さらに、オリジナルのTシャツやトートバッグを作れるサービス「UTme!」において、Jリーグ全60クラブのエンブレムやマスコットを使用したスタンプが新たに登場する。

Jリーグの野々村芳和チェアマンのコメントは以下の通り。

「このたび、ユニクロとJリーグが新たな包括的パートナーシップを結べたことを大変うれしく思います。日本を代表するグローバル企業であるユニクロと、シーズン移行をはじめとした改革に取り組み世界水準のリーグを目指すJリーグがパートナーシップを結ぶことで、2026年の特別なシーズンにおいて、日本サッカーの価値をともに高めていけると考えています。明治安田Jリーグ百年構想リーグでのレフェリーウェアの提供や17年ぶりに開催する“JリーグオールスターDAZNカップ”のユニフォーム、全60クラブのUTme!を通じたユニークな取り組みは、ピッチ内外で日本のサッカーを支え、楽しむ人の輪を更に広げていく大きな挑戦となります」

株式会社ファーストリテイリング取締役グループ上席執行役員・柳井康治のコメントは以下の通り。

「Jリーグと新たなパートナーシップを締結できたことを、大変光栄に思います。ユニクロは2003年から『JFAユニクロサッカーキッズ』を特別協賛し、国内外でサッカーを通じた社会貢献に取り組んできました。サッカーには、人々をつなぐチカラがあると実感しています。今回のレフェリーウェアや60クラブとのUTme!、そしてJリーグオールスターユニフォーム、ユニクロのLifeWearを通じた取り組みが、Jリーグはもちろん、日本サッカー界全体のさらなる盛り上がりにつながると確信しています」（FOOTBALL ZONE編集部）