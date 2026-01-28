女優のナタリー・ポートマンが、アカデミー賞が女性監督を正当に評価していないと批判した。ナタリーは今年鑑賞した「最高の作品の多くが女性監督によるものだった」にもかかわらず、賞レースでほとんど顧みられなかったと指摘。監督賞候補に挙がった女性はクロエ・ジャオ（「ハムネット」）のみで、作品賞候補10作のうち、男性が監督していないのは同作だけだと問題視した。



バラエティの取材でナタリーは、「『Sorry Baby』『Left―Handed Girl』『ヘッダ』『アン・リー はじまりの物語』…今年は本当に素晴らしい作品があったのに、評価されていない」と具体的な作品名を挙げ、「あらゆる段階で壁がある」と語った。



映画製作の現場についても、「資金調達も難しい、映画祭に入るのも難しい。ようやく完成しても、注目が集まらない」と現状の厳しさを強調し、「まだ多くの課題が残っている」と述べた。



一方で、「女性同士で現場に立つのは特別で、喜びを感じる瞬間も多い」と前向きな姿勢も見せた。



最新作「The Gallerist」でタッグを組んだキャシー・ヤン監督については、「彼女はビジョンが明確で、事前準備と精密なリーダーシップが即興性を可能にする」と称賛。「風刺と真情を絶妙に両立させる才能がある」と高く評価した。



