品川プリンスホテルは、映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションメニューを、2026年2月16日(月)より期間限定で販売します。

2026年3月6日(金)全国公開の話題作とタイアップ。

ふたりの魔女をイメージした華やかなスイーツと、物語の世界観に浸れる空間が登場します☆

品川プリンスホテル 映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー

販売期間：2026年2月16日(月)〜4月30日(木)

価格：各3,000円(税込・別途サービス料13%)

販売場所：品川プリンスホテル メインタワー2F 「コーヒーラウンジ マウナケア」

提供時間：11:00A.M.〜8:00P.M.

国内で唯一となるホテルタイアップとして、映画の世界観を表現したスイーツがラインナップされます。

映画館を敷地内に有するホテルならではの体験として、鑑賞後も物語の感動をそのままに、魔法にかけられたような追体験を提供。

対照的なふたりの魔女を見立てたデザートが、それぞれの個性を響き合わせる甘美なひとときを演出します。

Bubble of Brilliance

グリンダを表現した「Bubble of Brilliance」

アメ細工で作ったバブルの中に、グリンダのかわいらしさを表現したピンク色のアイスクリームとイチゴを閉じ込め、明るく華やかなパフェに仕上げられています。

メレンゲで作ったスティックは彼女の魔法の杖をイメージ。

背面にはグリンダのドレスを思わせる装飾を施し、その優雅な色合いを紫の花で表現しており、彼女の愛らしさと気品を引き立てる一品です。

Emerald Glow

エルファバをイメージした「Emerald Glow」

エルファバの象徴である魔女の帽子とホウキをチョコレートで表現し、パフェのトップに飾った一品です。

栗で囲んだ中央には抹茶ゼリーとアイスを重ね、劇中に描かれる緑の怪しげな森をイメージ。

ひんやりとした口あたりの奥に、芯のあるやさしさとぬくもりが広がる味わいで、強さと繊細さを併せ持つ彼女の内面を表現しています。

コラボレーション企画特典・フォトブース

対象メニューを注文した方には、作品ステッカーとプレミアムポストカードが各1枚、数量限定でプレゼントされます。

ステッカーはランダムでの配布となり、なくなり次第終了となります。

また、映画の幻想的な世界に入り込んだようなフォトブースも展開。

物語のワンシーンを思わせる装飾を背景に、心地よい余韻とともに撮影を楽しめます。

スクリーンを離れた後も感動が続く、ここでしか叶わない“物語のその先”を楽しむスイーツ。

品川プリンスホテル「映画『ウィキッド 永遠の約束』コラボレーションメニュー」の紹介でした。

