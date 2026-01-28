元プロ野球選手の佐々木主浩さん（５７）の妻で、元タレントの榎本（現・佐々木）加奈子さん（４５）。ピカピカの愛車を公開した。

２８日にインスタグラムを更新し、「車のレースで、主浩さんが世話になっているＫｅｅＰｅｒ ＬＡＢＯ さんで今回もコーティングを施工していただきました」と愛車を手入れしたことを明かす。「車が綺麗に保てるのは気持ちがいいです」「＃つるつる＃ぴかぴか」と喜び、高級感あふれる愛車とのショットを投稿。ストーリーズでは佐々木氏との２ショットもアップした。

加奈子さんはラフなパーカーを着てナチュラルメイクだが、美ぼうは健在。フォロワーは「加奈子ちゃんかわいい〜変わらないね」「車ピカピカ」「加奈子ちゃん可愛すぎます…ずっと好きです！」「美人すぎます」「最高キュート」「芸能活動されてた頃と全然変わらない こういう方を本当の『美魔女』というのかもしれない」「美人すぎます」「本当に美しい」とほれぼれした。

加奈子さんは「家なき子２」（１９９５年）、「イグアナの娘」（９６年）、「おそるべしっ！！！音無可憐さん」（９８年）など数々のドラマで活躍。２００５年５月に佐々木さんと結婚し、ＳＮＳでは夫婦ショットも度々公開。昨年末には米ハワイ・ワイキキのレストランで仲良く食事する２ショットを披露した。