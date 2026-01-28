フリーアナウンサーの宮根誠司（６２）が２８日、自身がＭＣを務める日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に出演。今秋での番組の終了について言及しなかった。

この日はプロ野球の広島・羽月隆太郎内野手が通称「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の疑いで逮捕されたニュースなどを紹介。最後は大雪情報を伝え、「不要不急の外出、場所によっては控えられた方がいいかもしれません。また明日も詳しくお伝えいたします」と締めた。

宮根アナが司会を務める「ミヤネ屋」は２００６年に関西ローカル番組としてスタート。その後全国ネットとなり、一躍人気番組となったが、２０年の歴史に幕を閉じることになった。近年の放送では宮根アナが不定期で金曜日に休むこともあった。また民放の同時間帯では、ＴＢＳ系・ＣＢＣ制作の「ゴゴスマ〜ＧＯ ＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ！」が１５年から、フジテレビ系・関西テレビ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」が２５年から全国ネットとなり、熾烈な視聴率戦争も繰り広げていた。

番組の終了はこの日、女性セブンプラスが報じたが、複数の関係者がスポーツ報知の取材に認めている。読売テレビは「番組編成に関わることについてはお答えできません」としている。