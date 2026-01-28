様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」の「ストロベリー」デザインを使用したランチグッズ全6種が登場！

「おぱんちゅうさぎ」といちご、さらにピンクのギンガムチェックを組み合わせた、かわいいお弁当箱やステンレスボトルなどがラインナップされています☆

スケーター「おぱんちゅうさぎ」”ストロベリー”シリーズ「ランチグッズ」

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店など

スケーターから、人気キャラクター「おぱんちゅうさぎ」のアートを使用した、 「ストロベリー」シリーズのランチグッズが登場。

うるうるとした瞳が特徴的な「おぱんちゅうさぎ」と真っ赤ないちごを組み合わせた、「おぱんちゅうさぎ」×「ストロベリー」の甘いデザインが特徴のシリーズです。

背景には優しいピンク色のギンガムチェックとお花をあしらい、 持っているだけで気分が上がるようなかわいらしいデザインとなっています☆

また、デザインだけでなく、毎日の使い勝手も考慮しているのも特長。

お弁当箱は食洗機に対応しており、食べ終わった後はコンパクトに収納できる入れ子式です。

箸箱セットは、持ち運び時にカチャカチャと音が鳴りにくいクッション付きの構造を採用しています。

さらに、お弁当箱と箸箱セットに加え、持ち運びに便利なランチバッグや、 オフィスや学校で活躍するステンレスボトルやタンブラーもラインナップ。

シリーズで揃えることで、統一感のあるランチタイムを楽しめます☆

丸型ランチボックス2段（フォーク付）

価格：1,320円（税込）

容量：500ml（上段230ml／下段270ml）

サイズ：約106×117×90mm

丸いフォルムがかわいい2段弁当箱。

コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまま入ります。

食べ終わった後は下段を上段に収納できる入れ子式で、コンパクトに持ち帰れるのも嬉しいポイント。

フタ・中ブタ・フォークを外せば電子レンジ加熱が可能で、食洗機にも対応しています。

音の鳴らない箸・箸箱セット

価格：880円（税込）

箸の長さ：18cm

防音クッションが付いた「音の鳴らない箸・箸箱セット」

防音クッションが、ケースの中で箸が動く音を軽減します。

※食洗機対応

スクリューハンドル付マグボトル

価格：3,300円（税込）

容量：350ml

サイズ：約72×174mm

持ち運びに便利なハンドル付きのステンレスボトル。

腰に手をあてながらこちらに振り向く「おぱんちゅうさぎ」がデザインされています。

※保温保冷対応

ステンレスタンブラー

価格：2,970円（税込）

実容量：約400ml

サイズ：約80×147mm

コンビニコーヒーなどがそのまま入るステンレスタンブラー。

直接飲み物を入れて使用することも可能です。

がま口型ランチバッグM

価格：2,310円（税込）

サイズ：約220×160×115mm

開け口がワイヤー入りで大きく開くため、お弁当箱の出し入れがスムーズながま口型ランチバッグ。

内側は保冷効果のあるアルミ蒸着素材が使用されています。

不織布ランチトートバッグ

価格：1,650円（税込）

サイズ：約275×265×120mm

手軽に使える不織布素材のトートバッグ。

内側はアルミ蒸着仕様になっています。

毎日のお昼ごはんが楽しくなる「おぱんちゅうさぎ」のキュートなランチボックスやボトル、バッグ。

「おぱんちゅうさぎ」の「ストロベリー」デザインのランチグッズ全6種は、スケーター公式オンラインショップ、全国の雑貨店、量販店などで販売中です。

© KAWAISOUNI!

