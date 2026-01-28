レペゼン三軒茶屋 ラッパー・般若と『キンカン』が“地元への愛”込めたコラボ曲、アナログ盤に
東京・三軒茶屋で生まれ育ったラッパー・般若と、同地に本社を置き創業100年を迎える『キンカン』（金冠堂）。三軒茶屋が誇る両者が、地元への愛を込めて制作した異色のコラボレーション楽曲「地元の唄 キンカン Remix」が7インチのアナログ盤で登場する。発売日は2月23日。
【写真】ファン垂涎！プレゼントキャンペーン詳細
自身のルーツをつづった楽曲「地元の唄」をベースに、冷蔵庫にあった『キンカン』の瓶や、蜂に刺された幼少期の実体験など、般若の原風景をリリカルに描写。世代を超えて愛される『キンカン』と、般若の原点が交差する瞬間を凝縮した一曲となっている。
さらに同作のリリースを記念し、『キンカン』との特別キャンペーンを29日よりスタート。抽選で般若と『キンカン』のコラボレーショングッズが50名に当たる。キャンペーン期間は2月12日まで。詳しくは『キンカン』の公式SNSにて公開予定だ。
