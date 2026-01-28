【YouTubeチャート】米津玄師「IRIS OUT」V18、STARGLOW デビューシングル初登場
2026/1/16-1/22のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比7.6％減、TOP100の初登場作は12作（前16作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
米津玄師「IRIS OUT」（1077.2万回）が6週連続、通算18度目の首位となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品。昨年大みそかに『第76回NHK紅白歌合戦』に出演した影響もあり、年末から視聴回数が急増し、前週に続き1000万回を突破した。なお、同映画は『第49回 日本アカデミー賞』の優秀アニメーション作品賞を受賞。ちなみに、昨年の最優秀アニメーション作品賞は『チェンソーマン』の作者・藤本タツキ氏の読み切り漫画を原作にした『ルックバック』が受賞している。
2位（前週6位）はKing Gnu「AIZO」（648.0万回）。テレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS／TBS系）のオープニングテーマとして書き下ろしたロックチューン。PERIMETRON・OSRINが監督を務めたMVは、メンバーがスーツ姿でパフォーマンスする実写演奏シーンと、ゲームのキャラクターに扮したCGシーンが交錯する内容となっている。なお、King Gnuが『呪術廻戦』に携わるのは、『劇場版 呪術廻戦 0』、テレビアニメ第2期に続き、今回が3作目となる。
3位（前週2位）はMrs. GREEN APPLE「lulu.」（568.5万回）。ミセスの“フェーズ3”第1弾となる楽曲で、テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマとして書き下ろした作品だ。ミュージックビデオ（ＭＶ）は、この世の輪廻転生を壮大なスケールで描く作品となっている。1月19日には同作のコンセプトや制作過程を紹介するメイキング映像「Behind the Song & the Scenes」も公開された。
4位（前週3位）は昨年「イイじゃん」が大ブレイクしたM!LKの「好きすぎて滅！」（489.4万回）、5位（前週5位）はSnow Man「カリスマックス」（407.9万回）となった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、HANAが8作（前週8作）、Mrs. GREEN APPLEが6作（前週7作）、米津玄師が4作（前週6作、米津玄師&宇多田ヒカル名義含む）、Snow Manが4作（前週5作）となった。
15位に初登場したのはSTARGLOWのデビューシングル「Star Wish」（192.6万回）。STARGLOW はBMSG主催のオーディションプロジェクト「THE LAST PIECE」から誕生した、RUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMによる5人組ダンス＆ボーカルグループ。同曲はSKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター／プロデューサー／アーティストのDavid Arkwright、そしてソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品となっている。
28位にはENHYPEN「Knife」（132.6万回）が初登場。1月19日にリリースしたコンセプトアルバム『THE SIN : VANISH』のタイトル曲で、指名手配された7人のヴァンパイアが街に現れたという設定のMVでは、危機に直面しても動じないメンバーたちの大胆かつワイルドなパフォーマンスが披露されている。
※カッコ内は視聴回数
