嵐・櫻井翔、14回目の選挙特番キャスター就任 藤井貴彦と再タッグ【コメント全文】
フリーアナウンサーの藤井貴彦と嵐の櫻井翔が、衆議院選挙の投開票当日となる2月8日放送の日本テレビ系『zero選挙2025』（第1部 後7：58〜11：55／第2部 深1：05〜2：30）のメインキャスターを務めることが28日、発表された。2025年7月の参議院選挙に続く再タッグとなり、櫻井は14回目の選挙特番担当となる。
【写真】再タッグ！『zero選挙2026』メインキャスターを務める藤井貴彦
今回は、年明け早々の“解散検討”報道で火がついた政権選択の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、先が読めない展開が相次ぐ中で始まった、史上最短16日間の選挙戦となる。
藤井キャスターは、昨年7月の参院選を前に、主要政党の全党首を単独取材。衆院選でも単独取材を進めているが、今月26日には7党首討論会を実施した。党首たちと真摯に向き合い、“コトバ”のやりとりを重ねてきたからこそできる“藤井流”で、選挙の夜の本音を聞き出す。
選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務める櫻井キャスターは、『zero選挙』を担当するのは14回目となる。経験を重ねた取材力と解説力で、SNSの動きなど、選挙の勝敗を分けたポイントをどこよりも早く、分かりやすく伝える。
【コメント全文】
■藤井貴彦キャスター
今年このような形で解散総選挙が行われることを、どなたが予想できたでしょうか。去年の秋に与党の顔ぶれが変わり、年が明けて新党が生まれ、ふと顔を上げると日経平均株価が50000円を超えています。多くのサプライズが重なってじわじわと令和が作られる中で、2月8日にはまた新たなサプライズが積み重なるかもしれません。開票から大勢判明まで、日本の一挙手一投足を丁寧にお伝えいたします。
■櫻井翔キャスター
昨年の夏、私たちは「それって本当？」と題して、情報とどう向き合うべきかを考えてきました。昨今、真偽が十分に確認されていない情報がめまぐるしく行き交うようになりました。虚実さまざまな情報に囲まれるなかで、何を信じ、どう判断すればよいのか。特に選挙戦において、私たちの判断をより複雑なものにしていると感じます。
16日間という異例の選挙戦。渦のように押し寄せる情報と向き合うことは、これまで以上に難しくなるのかもしれません。「こんなところにも注意が必要なんだ」「少し立ち止まって考えてみよう」そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできればと思います。さらに選挙戦を通じて情報がどのように行き交い、判断に影響してきたのか、いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います。
【写真】再タッグ！『zero選挙2026』メインキャスターを務める藤井貴彦
今回は、年明け早々の“解散検討”報道で火がついた政権選択の衆議院選挙。長年、対立関係にあった立憲民主党と公明党が新党を結成するなど、先が読めない展開が相次ぐ中で始まった、史上最短16日間の選挙戦となる。
選挙直前に開幕するミラノ・コルティナオリンピックで夏・冬通じて10回目の五輪キャスターを務める櫻井キャスターは、『zero選挙』を担当するのは14回目となる。経験を重ねた取材力と解説力で、SNSの動きなど、選挙の勝敗を分けたポイントをどこよりも早く、分かりやすく伝える。
【コメント全文】
■藤井貴彦キャスター
今年このような形で解散総選挙が行われることを、どなたが予想できたでしょうか。去年の秋に与党の顔ぶれが変わり、年が明けて新党が生まれ、ふと顔を上げると日経平均株価が50000円を超えています。多くのサプライズが重なってじわじわと令和が作られる中で、2月8日にはまた新たなサプライズが積み重なるかもしれません。開票から大勢判明まで、日本の一挙手一投足を丁寧にお伝えいたします。
■櫻井翔キャスター
昨年の夏、私たちは「それって本当？」と題して、情報とどう向き合うべきかを考えてきました。昨今、真偽が十分に確認されていない情報がめまぐるしく行き交うようになりました。虚実さまざまな情報に囲まれるなかで、何を信じ、どう判断すればよいのか。特に選挙戦において、私たちの判断をより複雑なものにしていると感じます。
16日間という異例の選挙戦。渦のように押し寄せる情報と向き合うことは、これまで以上に難しくなるのかもしれません。「こんなところにも注意が必要なんだ」「少し立ち止まって考えてみよう」そう感じていただくきっかけを、皆さんに、少しでもお届けできればと思います。さらに選挙戦を通じて情報がどのように行き交い、判断に影響してきたのか、いち早く、熱い議論をお伝えしたいと思います。