¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ï28Æü¡¢J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦ÆÃÊÌ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¼ç¾¤ÈÉû¼ç¾¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¼ç¾¤Ïºòµ¨¤ËÂ³¤¤¤ÆMFÏÆºäÂÙÅÍ¡Ê30¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£Éû¼ç¾¤âDFº´¡¹ÌÚ°°¡Ê26¡Ë¤ÈDF´Ý»³Í´»Ô¡Ê36¡Ë¤¬Î±Ç¤¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÁáÂç¤«¤é²ÃÆþ¤ÎMF»³»Ô½¨æÆ¡Ê22¡Ë¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·¿ÍÁª¼ê¤ÎÉû¼ç¾½¢Ç¤¤Ï°ÛÎã¤Ç¡¢»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»³»Ô¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÁª¼ê¤¬Â¿¤¯¤¤¤ëÃæ¤Ç¼«Ê¬¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¡É¡È¤¬¤à¤·¤ã¤é¤µ¡É¡¢¤½¤·¤Æ¡È¥Á¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡É¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç´û¤Ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¿·¿Í¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ËÎÉ¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÁ´¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£