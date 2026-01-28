ソフトバンクからドラフト1位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が28日、オンラインでの合同取材に応じた。ドラフト後の取材対応は初めてで、指名について「光栄」と言いながらも、「まずは今季を戦い通してから進路を選択していく」と進路は未定と強調。「長い時間をかけてでも卒業したい」とスタンフォード大卒業へのこだわりも改めて口にした。

この日の佐々木は朝9時からウエートトレーニングに励んだあと、「ペイメントシステム」「コミュニケーション」の授業に出席。午後3時から2月13日に今季開幕を控えるチームの全体練習に参加し、同6時半の終了後は8時まで個人練習に取り組んだ。取材対応は現地午後9時からとなり、学生生活で大変なことを問われると、「一番大事なのは自己管理の部分」とコメント。「朝から晩まで30分単位のスケジュールを組んで、休みは今日も昼の30分だけ。タイムマネジメントは大事だけど大変。好きでやってるので多少の苦労は楽しみと思っているが、疲れもあって乗り切らない日もある。自分の感情や思考をコントロールするのが一番大変です」と苦笑いした。

英語の上達に関しては「何とか学生としてやってます。現状、大丈夫じゃないかと。引き続き勉強中です」と明かした。チームメートやスタッフのサポートを受けながら「少しずつ英語の方でも自立してきたかな。赤ちゃんからのスタートだったので、幼少期に急にボールが飛ぶようになった感覚で英語が伸びていると感じてます」と説明した。

佐々木は大学1年目の昨季、52試合の出場で打率.269、7本塁打、41打点。昨年10月23日のドラフトではソフトバンクとDeNAが1位指名で競合し、ソフトバンクが交渉権を獲得した。ソフトバンクとの交渉が可能になるのはスタンフォード大の全日程が終了する5月下旬以降。7月のMLBドラフトでも指名される可能性があるため、進路はその後に決定する見込みとなっている。