衆院選の期日前投票は２８日から始まる。

ただ準備期間の短かさから、２８日までに「投票所入場券」を全世帯に届けることができる自治体は、山形県内３５市町村のうち１０町村にとどまることが読売新聞の取材で分かった。期日前投票は入場券がなくても投票できることから、県選挙管理委員会では積極的な投票を呼びかけている。

異例の短期決戦に各自治体の選管が準備に追われる中、入場券の配達が間に合う見込みの自治体は県内１０の町村。ただ、大雪になれば届かないおそれもあるという。名前と住所などで本人確認ができれば、入場券がなくても投票が可能だ。

県内最多の約１０万６０００世帯に発送する山形市は、２９日以降になる見込み。市選管は、過去の選挙では一度に郵便局に持ち込んでいたが、今回は印刷でき次第、順次持ち込んでいるという。担当者は「少しでも早く届くように工夫をしている」と理解を求める。

県選管によると、県内の期日前投開票は２０２４年の前回選から２か所増え７０か所で実施される。市役所や町村役場の本庁舎では、２月７日までの１１日間、午前８時半〜午後８時に受け付けを行う。

イオンモール山形南（山形市）やヤマザワ南陽店（南陽市）といった商業施設でも投票できるほか、尾花沢市では投票所までの距離が遠い地区などは車両内で投票ができる「移動投票所」を導入するという。

また短期決戦の影響で、通常、衆院選と同時に行われる最高裁裁判官国民審査の期日前投票日が２月１日からとずれこむ。１月中に投票をすると再度投票する必要があり注意が必要だ。

県選管の三浦啓樹書記長補佐は「通常とは異なる点もある選挙だが、投票所に足を運び、貴重な１票を投じてほしい」としている。