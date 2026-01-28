ソフトバンクからドラフト１位指名を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）が２８日、オンライン会見を行った。ハードスケジュールを明かし、現時点での思いを語った。

時差１７時間のアメリカでカツカツのスケジュールの中、２１時からオンライン会見に応じた。この日は８時から活動スタート。ウエートなどを行い、２つの授業を受けて１５時から野球部の全体練習開始。１８時半まで行い、その後２０時に個人の練習を終えた。

会見後も授業の課題を行うなど、「自分のマネジメント、タイムマネジメントが一番大変なのかな」と大学での苦労を明かした。それでも「自分の好きでやっているので、多少苦労っていうのは、楽しみの方だと思う」と前向きに話した。

ソフトバンクから１位指名を受けたことについては、「率直に小さい頃、間違いなく目指していた一個大きな目標。驚きもあったけど、大変光栄に思っているし、うれしい気持ちでいっぱいです」と笑顔を見せた。

その上で、「今のところまず大学の１シーズン、１年に集中して。最終的には自分の野球人生のゴールとしては、メジャーの舞台でプレーすることが目標」と力を込めた。

佐々木は花巻東で高校通算１４０本塁打を記録した。スタンフォード大学に渡米後は１年目の昨季、全５２試合にレギュラーで出場し打率・２６９、７本塁打、４１打点をマーク。文武両道を実践し、学業とスポーツともに優秀な学生に贈られるＡＣＣ賞も受賞した。