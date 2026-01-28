元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏（50）と、同氏が総合プロデュースするアイドルグループ「DRAW♡ME」が28日、都内で、「NOBROCK FES 2026〜夢を語ったら叶っちゃった夜〜」記者発表会に出席した。

同フェスは2月3日、パシフィコ横浜国立大ホールで開催。佐久間氏が手がけるYouTubeチャンネル「NOBROCK TV」に出演した森脇梨々夏（23）の「1日限定でアイドルをやりたい」という発言をきっかけにグループを結成、“夢をかなえる“イベントとして行う。メンバーは森脇をリーダーに立野沙紀（31）二瓶有加（30）福留光帆（22）風吹ケイ（26）みりちゃむ（23）。10日に公開された楽曲「素直でごめんね」ミュージックビデオ（MV）は28日現在、290万回再生を記録している。

発表会では、それぞれがフェスにかける意気込みを述べた。

◆福留光帆

こんなすてきな曲、衣装、振りをもらって、絶対NOBROCK TVがなければ、出会わなかった6人が集まって届ける楽曲が一番の見どころ。このイベントはアイドル、お笑いなどいろいろな要素がギュッと詰まっていて、きっと余韻にひたれると思うので、1秒も目を離さないで見てほしいです。

◆森脇梨々夏

夢のアイドルがこんな形でかなうと思っていませんでした。いっぱい練習して、皆さまに少しでもすてきだな、応援したいなって思っていただけるようなものになっていると思うので、楽しみに…（最後のコメントをかむ）

◆みりちゃむ

中学生でアイドルやって挫折したけど、1人1人の個性があるのでそれを見てほしいです。NOBROCK TVは台本がないんです。イベントでも台本がないので、個々の反応も見てください

◆二瓶有加

アイドルを卒業して5年ですが、またステージに立てる日に感謝しています。NOBROCK TVに人生を大きく変えていただいたので、感謝のパフォーマスで頑張ります。1秒も見逃さずに！

◆立野沙紀

2年前にフリーになって、まさかここに並べると思っていなかった。森脇ちゃんが名前を挙げてくださったことに感謝していますので、2月3日は最年長、体力持つ限り全力で楽しみたいと思います。

◆風吹ケイ

芸人さんにも注目してください。よりフェスを楽しむために、余力があれば過去の動画も見直していただけたらと思います。