45周年『ウルトラマン80』、貴重な写真群が1冊に大集結「特撮アーカイブ ウルトラマン80」発売
玄光社は、「特撮アーカイブ ウルトラマン80」(A4判・160頁、3,520円)を1月28日に発売する。同書籍は、第3期ウルトラマンシリーズの2作目として1980年に制作された『ウルトラマン80』の特撮ビジュアルを満載した特撮アーカイブシリーズ第2弾。
なお、同社ECサイト「GENKOSHA STORE」にて、ブロマイド5枚1セットがつく特装版「特撮アーカイブ ウルトラマン80」(4,520円)を先着100名様に販売。発送は2月中旬。
1975年に放送終了した『ウルトラマンレオ』以降、実写系のシリーズ作品は5年間制作されず、特撮ファン待望の実写新作となった『ウルトラマン80』。「当時で考えられるテレビ特撮の最高レベル」と言われるほどハイクオリティな特撮や、リアルなプロップ、精巧なミニチュアなどのビジュアル面は、デジタル合成全盛の現在の特撮とは一味違った「物体としての特撮」の醍醐味を味わわせてくれる。またシリーズ初となる、主人公が学校の教師という斬新な設定も話題となった。
