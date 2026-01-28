板野友美「ミニを履きたい気分」美脚際立つタイツコーデ披露「小顔際立ってる」「着こなし真似したい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/28】タレントの板野友美が1月27日、自身のInstagramを更新。タイツを合わせた冬らしいコーディネート姿を公開し、注目を集めている。
【写真】34歳元AKB「小顔際立ってる」話題のミニスカタイツ美脚ショット
板野は「ここ4日くらい寒すぎを通り越して凍ってました」「でも、ミニを履きたい気分」とつづり、ファーコートにミニスカート、タイツを合わせた冬らしい私服ショットを複数枚投稿。全体をモノトーンでまとめ、脚のラインが引き立つ仕上がりとなっている。
この投稿には「小顔際立ってる」「スタイル異次元」「脚のラインが綺麗」「雰囲気が大人っぽい」「着こなし真似したい」「冬コーデのお手本」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
