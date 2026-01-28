【「再会」第3話考察】淳一（竹内涼真）重要証言得る ラスト5分の怒涛展開・意味深予告に考察加速「嘘が交錯してる」「何か隠してる？」＜ネタバレあり＞
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の竹内涼真が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ「再会〜Silent Truth〜」（毎週火曜よる9時〜）の第3話が、27日に放送された。ここでは、第3話の放送を受け、寄せられた考察をまとめる。＜※ネタバレあり＞
23年前、誰にも言えない秘密を共有した4人の仲間。刑事となった淳一（竹内）は、担当する殺人事件の容疑者として、初恋の相手・万季子（井上真央）と再会する。その出会いをきっかけに運命は大きく動き出す。大切な人を想う気持ちが思いもよらぬ真実へと繋がっていく、切ないヒューマンラブミステリー。
淳一、万季子、清原圭介（三浦綺羅）、佐久間直人（渡辺大知）の4人は、かつて圭介の父で地元の警察官だった和雄（弓削智久）が強盗犯に撃たれる現場に遭遇。その際、自分たちの身に起こった出来事を「4人だけの秘密にしよう」と誓い、和雄に支給された拳銃を「未来につながることのないタイムカプセル」として、小学校の桜の木の下に埋めた。
23年後、万季子の息子・正樹（三浦綺羅）が近所のスーパー「スマイルサクマ三ツ葉商店」で万引きしたことがきっかけで4人は再会。正樹の万引きを理由に、スーパーの店長で直人の兄・秀之（小柳友）から何度も金銭を要求されていた万季子は、元夫の圭介に相談する。ある金曜日の夜、圭介は近くの車を停めて1人で秀之の元へ向かうが、翌朝、秀之が射殺された状態で発見される。そこで事態は急展開。殺害に使われた拳銃が、タイムカプセルに埋めた拳銃であることが判明し、タイムカプセルの暗証番号を知る4人が容疑者として浮かび上がる。
淳一は、タイムカプセルを開けて拳銃を持ち出したのか、または誰かに暗証番号を教えたのか問いただすが、4人は「教えていない」「掘り起こしていない」ときっぱり回答。その後、警察署で行われた事情聴取で万季子は、秀之が殺された夜のアリバイについて、駅前のファミレスで夫の圭介と話したのち、勤務先の美容室に戻ったこと、そしてその後圭介ともう一度ファミレスで待ち合わせた、と嘘の供述をする。そして圭介も同じようにアリバイを説明したが、事情聴取を終えた淳一のバディ・南良理香子（江口のりこ）は「元夫婦だからなんでしょうか。あそこまでアリバイが揃うなんて興味深いです」と嘘に気付いている様子を見せた。
南良の言葉を受け、淳一は幼なじみである2人を信じたい気持ちと、疑わざるを得ない状況に悩み、切ない表情を浮かべる。そして、放送のラスト5分で、淳一のささやかな希望は打ち砕かれ、2人への疑念が深まることに。淳一が捜査のために聞き込み調査をしていると、通りすがりの男性から重要な証言が。犯行が起きた夜、現場近くに黒のSUVが停まっていたこと、そしてその車が品川ナンバーであったこと。また、不審な男性を見かけたという情報を得る。車種やナンバーが圭介の車と思われるものと一致し、嘘のアリバイを言われていたと直感した淳一はその場で過呼吸のような状態になるほどショックを受けるのだった。この描写に視聴者からは「万季子と圭介の嘘がバレた…」「事実を知ったからといってここまで動揺するかな？淳一もなにか隠してそう」「淳一がずっと幼なじみを守ってる感じがする」「それぞれの嘘が交錯してる」などの声が上がっている。
放送の終盤、淳一の回想シーンが流れた。そこでは、警察官として働き始めたばかりの淳一が、横浜の美容専門学校に通いながらカフェでアルバイトをしていた万季子を偶然見かける場面が。淳一はカフェを遠くから見ていたが、万季子に声をかけることなく結局Uターンして引き返してしまう。
一方、放送の序盤ではこんなやりとりがあった。淳一が学校を卒業してから引っ越したあと、淳一が万季子に連絡しなかったことについて「なんで万季子に連絡をしなかったんだ」と責める場面だ。圭介は大学生の頃、万季子のアルバイト先のカフェを訪れ、声を掛けたという。圭介は「俺は淳一も万季子も見つけた。俺は万季子に淳一を見つけたことを話さなかった。淳一にとられたら嫌だと思ったんだ」と語るも、淳一は「俺はとらないよ」と万季子を見かけたことを話さなかった。
連絡する気はなかったのか詰め寄られた際にも、淳一は「（連絡）しようと思ってたらしてたでしょ」と万季子のことは何とも思っていない様子で笑顔を見せていた。しかし、実際にはアルバイト先を眺めるほど万季子を想っていたが声をかけられなかった淳一。この様子に視聴者からは「なんで見かけたこと話さないんだろう？」「圭介との対比がすごい」「やっぱり何か隠してる？」などの声が上がっている。
また、28日にテレビ朝日のドラマ公式チャンネルにて公開された予告映像では「誰かが捕まる」というナレーションの際に登場人物の顔が順番に抜かれるカットがあった。その中には、タイムカプセルの暗号を知っている4人のほか、淳一の彼女・今井博美（北香那）、警察署署長・小杉（段田安則）らも映された。この予告を受け、ネット上では「博美も関係あるの？」「カットが意味深で気になる…」「4人以外が犯人なのかな？」などと憶測が広がっている。（modelpress編集部）
