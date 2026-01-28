「神企画」「激安すぎ!」…話題を集めた『生牡蠣破格値』イベントが再登場/ 兵庫県産・生牡蠣を使用【大庄】

大衆酒場チェーン「庄や」などを展開する大庄は、2月1日(日)から、兵庫県産の生牡蠣1個を税込100円で提供する『生牡蠣破格値』イベントを期間限定で開催する。

対象店舗は、「庄や」「満天酒場」「大庄水産」「呑兵衛」「やる気酒場」の計162店舗(一部フランチャイズ店舗を除く)。期間は、2月28日(土)までの1カ月間。

同イベントは2025年2月に初開催し、SNSなどで「神企画」「激安すぎ」「100円とは思えない」といった反響を得た、話題の企画。6月･11月にも開催し、2025年は計3回実施。累計で82万個を販売したという。

「あの神イベントを、もう一度開催してほしい!」といった多くの要望を受け、今回も“税込100円”の破格値で生牡蠣を提供するとしている。

〈『生牡蠣破格値』イベント 概要〉

兵庫県･室津(むろつ)湾産の真牡蠣を使用。千種川と揖保川の豊富な栄養分を含む水の恩恵を受け、ミネラルをたっぷり吸収して育った若い牡蠣で、小ぶりながらすっきりとした甘みとクリーミーな口当たりが特徴。自社研究機関で検査した牡蠣を、板前が殻から手むきして提供する。

個数制限はなく、何個注文しても1個･税込100円で販売。対象店舗にて、午後5時以降に実施する。

また、「庄や」スタッフ100人が生牡蠣に合う日本酒を選定。高知･土佐鶴酒造「土佐鶴 辛口 純米吟醸酒 銘鶴」、長野･宮坂醸造「真澄 純米吟醸 辛口生一本」、秋田･秋田酒類製造「高清水 純米吟醸 地蔵田」の3本をレコメンドしている。

【実施内容】「兵庫県産 生牡蠣」を何個でも1個・税込100円で提供

【実施店舗】「庄や」「満天酒場」「大庄水産」「呑兵衛」「やる気酒場」の計162店舗

※一部FC店舗を除く

【実施期間】2026年2月1日(日)〜2月28日(土)

※午後5時以降に実施

■『生牡蠣破格値』イベント 実施店舗一覧

