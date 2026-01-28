宇宙には香りがある? 『ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味』新発売 / 子どもたちと宇宙飛行士が試食して完成

クラシエ株式会社(フーズカンパニー)は、ロングセラー知育菓子「ねるねるねるね」の40周年を記念した新商品『ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味』を、2026年2月16日(月)より全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで発売する。

「ねるねるねるね」は1986年に誕生した商品で、粉と水を混ぜることで色や味が変化する体験型菓子として、長年にわたり親しまれてきた。

【画像を見る】『ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味』の青→紫の色の変化を見る

〈みんなの声から生まれた40周年記念フレーバー〉

本商品は、2025年に実施した参加型プロジェクト「みんなでつくるねるねるねるね」を通じて集まった意見をもとに開発された40周年記念商品。SNSでのフレーバー募集や子ども会議での試食、パッケージデザイン公募などを実施し、大人から子どもまで延べ数千人のアイディアを反映した結果、「宇宙」をテーマとしたフレーバーが誕生した。

フレーバー候補は試作品5品まで絞り込み、カンドゥー幕張で実施した「子ども会議」にて、ねるねるねるねファンの子ども8人が試食。「宇宙味」が最も関心を集め、トッピングの種類や味わいについての意見交換を経て商品化が決定した。

『ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味』

〈宇宙の香り(Smell of Space)に着想を得て商品開発〉

『ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味』は、1ばんの粉と水を混ぜると鮮やかな青色に変化し、2ばんの粉を加えることで紫色へと変わる、宇宙をイメージした色の変化が特徴。トッピングには惑星をイメージした星型パーツを使用し、しゅわしゅわ･ひえひえ･イチゴシュガーチップを組み合わせている。さらに、パイナップル味の「お月さまソース」を加えることで、味の変化も楽しめる。

味のベースは、宇宙空間に存在する有機化合物「ギ酸エチル」がラズベリーのような甘い香りを持つという宇宙飛行士･山崎直子さんの実体験に着想を得て、ラズベリー味を採用。「お月さまソース」には同成分を含むパイナップル味を使用している。

宇宙飛行士･日本宇宙少年団(YAC)理事の山崎直子さんは次のようにコメントした。

「国際宇宙ステーション(ISS)に滞在した際に、船外活動から戻ってきた仲間の宇宙服から、かすかな香りが漂ってきました。ラズベリーのような甘酸っぱさと、少し焦げたような匂いが混じっていました。これが『宇宙の香り(Smell of Space)』だよ、と船長が教えてくれた時の感動を今でも覚えています。何も無い空間だと思っていた星と星の間にも、若干ですが、ギ酸エチルとよばれるラズベリーのような香りをもつ有機化合物が漂っていることを後から知りました。

『ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味』を試食した際、そうしたISSでの思い出が蘇りました。

宇宙らしいトッピングで、混ぜ方や飾り付けを自分で工夫できる点も興味深かったです。また、手順書(作り方)を見ながら順を追って作っていくプロセスは、宇宙で数々の実験を行った時と共通していると感じました。

こうした体験を通して、宇宙や科学への好奇心や想像力が、さらに大きく膨らんでいくことを願っています」

宇宙飛行士･山崎直子さん

〈商品概要〉

商品名:ねるねるねるね うちゅうのフルーツ味

発売日:2026年2月16日(月)

容量:20g

特徴:

･粉と水を混ぜると色が変わってふくらむふわふわお菓子

･宇宙をイメージしたミックスベリー味のねるねるねるね

･月をイメージしたパイナップル風味のソースをつけて楽しめる

･星や惑星をイメージした星型や、子どもたちに人気のしゅわしゅわ･ひえひえ･イチゴシュガーチップ入りトッピング

･40周年ロゴ入りパッケージ

「ねるねるねるね」40周年