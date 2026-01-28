【ハセガワ：4月の飛行機モデル新製品】 1月28日 公開

　ハセガワは、4月の飛行機モデル新製品情報を1月28日に公開した。

　発売予定商品には「メッサーシュミット Me262A-1a “第7戦闘航空団”」や「三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍 “飛行第7戦隊”」などがラインナップ。

　その他、「F-35 ライトニングII（B型） “航空自衛隊 新田原スペシャル 2025”」、「MV-22B オスプレイ “VMM-362 アグリーエンジェルス 2025”」なども発売を予定している。

メッサーシュミット Me262A-1a “第７戦闘航空団”

5月2日ごろ 発売予定
価格：2,640円

三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍 “飛行第7戦隊”

4月29日ごろ 発売予定
価格：3,960円

F-35 ライトニングII（B型） “航空自衛隊 新田原スペシャル 2025”

4月22日ごろ 発売予定
価格：4,840円

MV-22B オスプレイ “VMM-362 アグリーエンジェルス 2025”

4月22日ごろ 発売予定
価格：4,620円

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
PHOTO：HIDEYUKI OGATA
PHOTO：Yas TSUCHIYA