ハセガワ、4月の飛行機モデル新製品情報を公開。「メッサーシュミット Me262A-1a “第7戦闘航空団”」などがラインナップ
【ハセガワ：4月の飛行機モデル新製品】 1月28日 公開
ハセガワは、4月の飛行機モデル新製品情報を1月28日に公開した。
発売予定商品には「メッサーシュミット Me262A-1a “第7戦闘航空団”」や「三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍 “飛行第7戦隊”」などがラインナップ。
その他、「F-35 ライトニングII（B型） “航空自衛隊 新田原スペシャル 2025”」、「MV-22B オスプレイ “VMM-362 アグリーエンジェルス 2025”」なども発売を予定している。
メッサーシュミット Me262A-1a “第７戦闘航空団”
価格：2,640円
三菱 キ67 四式重爆撃機 飛龍 “飛行第7戦隊”
価格：3,960円
F-35 ライトニングII（B型） “航空自衛隊 新田原スペシャル 2025”
価格：4,840円
MV-22B オスプレイ “VMM-362 アグリーエンジェルス 2025”
価格：4,620円
【新製品情報】- ハセガワ (@hasegawa_model) January 28, 2026
2026年4月ハセガワ新製品
※情報は随時更新いたします。
