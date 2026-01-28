

あなぶきアリーナ香川（高松市）を活用した観光コンテンツづくりに取り組んでいる香川県は、2026年2月13日から15日まで「プロジェクションマッピング2026 ～Valentine～」を開催します。

期間中の午後6時15分～、6時30分～、7時5分～、7時20分～、7時55分～、８時10分～の計６回、それぞれ約10分間、アリーナ北側屋根に光のコンテンツを投影します。

2月13日と14日は、光のショーを海上から鑑賞できるクルーズ船を運航します。2日間とも午後６時15分と７時45分に高松港を出航する計４回の運航で、料金は中学生以上3000円、小学生1500円、小学生未満500円です。穴吹トラベルのサイトで購入できます。帆船型「日本丸」のレプリカ船で、アリーナに投影される幻想的なプロジェクションマッピングを船上から観賞できる45分の船の旅です。

あなぶきアリーナ香川のプロジェクションマッピングは2025年３月と10月に開催され、約3万人～約5万人が訪れました。