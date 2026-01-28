Heatherのバレンタインが可愛すぎ♡Philly chocolateと夢の甘コラボ

バレンタインの季節に、Heatherからとびきり甘いニュースが到着。チョコレートブランドPhillychocolateとタッグを組んだ、心ときめく限定コラボが登場します。ファッションとスイーツが出会った今回の企画は、見た目の可愛さはもちろん、身に着けるだけで気分が高まるラインナップ。特別な日を、自分らしく楽しみたい女の子にぴったりのコレクションです♡

リボン×チョコの最強コンビ

今回のコラボでは、Phillychocolateの人気グラフィックをHeatherらしくアレンジ。リボンをテーマに、着るだけで甘さを纏えるアイテムが揃います。

フィリーチョコレートリボンニットカーディガンは、価格7,190円、カラーIVORY/NAVY、サイズはフリー。フィリーチョコレートリボンソックスは2,200円、GRAY/BLACKの2色展開、サイズはフリーです。

ハローキティ×VISが大人可愛い♡デート気分高まる限定コラボバッグ全6型

おうち時間も甘く可愛く♡

リラックスタイムを彩るルームウェアと小物も見逃せません。フィリーチョコレートリボンサテンルームウェアは価格11,000円、PINK/GRAYのカラー展開、サイズはフリー。

さらにフィリーチョコレートリボンポーチは2,750円、PINK/GRAY、フリーサイズでデイリーに活躍。バレンタイン気分を日常に取り入れられる、気分が上がるアイテムです♪

限定チョコがもらえる特別企画

全国のHeather店舗と公式WEBSTOREandSTでは、税込み7,000円以上の購入で、Phillychocolateのギフトチョコレートを先着でプレゼント。

ファッション感覚で楽しめる可愛いチョコは、この時期だけの特別なお楽しみ。なくなり次第終了なので、早めのチェックがおすすめです。

甘さを着こなす、私のバレンタイン

HeatherとPhillychocolateが届けるバレンタイン限定コラボは、可愛いだけじゃなく心まで満たしてくれる特別な存在。

リボンやチョコモチーフに包まれて、自分へのご褒美や大切な人との時間をもっと楽しく♡この季節だけのときめきを、ファッションで思いきり味わってみて。