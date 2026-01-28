¡Ú ¶Ó¸ñ ¡ÛAI¹Í°Æ¥®¥ã¥°¤Ëµß¤ï¤ì¡ÖÌ¿¤Î²¸¿Í¡× AI¤Î¿Ê²½¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¶Ó¸ñ¡ÊÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕÎ´¤µ¤ó¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤¬¡ÖGenspark ÆüËÜ»Ô¾ìËÜ³Ê¾åÎ¦¡¦¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖGenspark¡×¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¡¢À°Íý¤«¤éºÇ½ªÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ð¥ì¡¼È¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥óAI¥ï¡¼¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¶Ó¸ñ ¡ÛAI¹Í°Æ¥®¥ã¥°¤Ëµß¤ï¤ì¡ÖÌ¿¤Î²¸¿Í¡× AI¤Î¿Ê²½¤Ë¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¡Ö¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅÐÃÅ¸å¤Î°ì¸ÀÌÜ¤«¤éà¤³¡¼¤ó¤Ë¡¼¤Á¤Ï¡¼¡ªá¤È¡¢¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Î¤¤¤Ä¤â¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ïà¤ä¤Ã¤¿¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¸áÁ°Ãæ¤«¤é¸«¤ì¤¿¡ªá¤È¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
AI¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢à·ë¹½»È¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«Ä´¤Ù¤ë¤È¤¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Çá¤È¡¢´·¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È¹ðÇò¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤âà±ü¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ô¡¼¥Þ¥óÎÁÍý¤Ï¡©¡×¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤ëá¤È¡¢¿È¶á¤ËAI¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ïà¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤ÈÊ¹¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÎòÂå¤ÎM-1²¦¼Ô¤ò¥±¥ó¥«¤µ¤»¤¿¤éÃ¯¤¬¶¯¤¤¡©¡×¤È¤«á¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ÈÍÑÎã¤ò¾Ò²ð¡£à¤È¤í¥µ¡¼¥â¥óµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿á¤È¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤¬AI¤«¤é¤ÎÊÖÅú¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤âÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Genspark¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡Ö¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¤ë·×²è¡×¤Î»ñÎÁºî¤ê¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£AI¤Ø¤Î²»À¼ÆþÎÏ¤òÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤¬ÂçÀ¼¤Ç¹Ô¤¦¤È¡¢°ìÅÙÌÜ¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÇÔ¡£Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤ÏàÀ¼¤¬¥Ç¥«¤¯¤Æ¥À¥á¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Àá¤È¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ÉáÄÌ¤Î»ñÎÁ¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ÖÌ¡²è¡×¡Ö±Ñ¸ì¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÆ±»þºîÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Genspark¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¡¢3¿Í¤Ï´¶Ã²¡£¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤ÏàºÇ¶áÈÖÁÈ¤Ç¡¢µÓËÜ¤òAI¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëá¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆAI¤Î¿Ê²½¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖAI¥®¥ã¥°¡×¤òÌµÃã¤Ö¤ê¤µ¤ì¤¿Ä¹Ã«Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎÂç¥¹¥Ù¤ê¡£ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤«¤é¤Îà¤³¤Î¾ì¤òÍî¤È¤¹¥®¥ã¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦á¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤«¤éGenspark¤Ë12¸Ä¤â¤Î¥®¥ã¥°¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ó¤À¥®¥ã¥°¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤²¤Æ¤³¡ª·ì°µ¤Ï²¼¤²¤Æ¤³¡ª¡×¤òÁ´ÎÏ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
²ñ¾ì¤Ë¼ã´³¤Î¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¡¢¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤µ¤ó¤«¤é¤âà¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤á¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¾ì¤¬Äù¤Þ¤Ã¤¿¤È²ò¼á¤·¤¿ÅÏÊÕ¤µ¤ó¤Ïà¡ÊGenspark¤ò¡ËÌ¿¤Î²¸¿Í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Íá¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Êè,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
²£ÉÍ,
Áòµ·,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ê©ÃÅ,
¥Í¥¸