お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（55）が、27日放送のカンテレ「ちゃちゃ入れマンデー」（火曜後7・00）に出演。ゲスト出演した「野性爆弾」ロッシー（50）を心配する場面があった。

ゲスト出演者が紹介されると、お笑いタレント・東野幸治は、ロッシーの姿に「急に太ってない？」と指摘。プロフィルでは身長1メートル80センチ、体重76キロとなっているが、ロッシーは「急に太ってますね、ヤバい。今90ありますかね」と打ち明けた。

すると黒田は「うわっ！なんでそんなに太んねん、お前」と渋い表情に。ロッシーが「いやいや、それ言われても…」と苦笑いしながら困惑すると、黒田は「何笑ってんねん！笑いながらしゃべるな」とツッコんだ。

その後番組では、キッチンカーでピザを提供する人気店を紹介。東野が「8.6秒バズーカーのはまやねんっていう芸人さんは」とキッチンカーでの商売で成功していることに触れながら、「ロッシーとかこういうのを」と勧めると、ロッシーは「じゃあ黒田さん、どうしましょうか。一緒にやりますよ」と乗り気に。黒田は「お前はええヤツやけど、俺、お前と何にもやりたないねん」と強調し、笑いを誘っていた。