俳優の三田村邦彦（72）、元宝塚歌劇団月組スターで女優の遼河はるひ（49）が28日、兵庫・宝塚市でテレビ大阪の「おとな旅あるき旅 90分スペシャル」（2月28日午後6時30分）の取材会に出席した。

同番組は2009年1月にスタート。三田村がロケ先でビールや日本酒を飲むシーンが定番となっている。特番では、遼河の思い出の地宝塚を巡るほか、勝野洋、キャシー中島夫妻と大阪駅周辺、丘みどりと大阪環状線沿線をぶらり歩く。

2軒ロケをこなしてから会見に臨んだ三田村は「ビール飲んで、日本酒の熱かん1合飲んで、トリプルくらいあるウイスキーロックを飲んで」という状態だったが、いつものようにケロリ。鉄の肝臓ぶりを見せつけた。

2人は16年にミュージカル「アニー」で共演。三田村が遼河と木村花代、野呂佳代を連れ、「ステキな大人のお座敷みたいな店」に行ったというが、三田村はまったく覚えておらず頭をかいた。

当時はさっと食事を済ませ解散したそうで、遼河は改めて三田村の酒豪っぷりを目にし、「こんなに飲むんだ」とあぜん。自身も酒は強い方で「飲もうと思ったらいけます」と三田村の飲みっぷりにも付き合えるとは言うものの、「あのスピードは無理ですね。すごい速さで飲み干していってる」と驚くと、三田村は「子どものころから食べ物も飲み物も残すんじゃないよと育ったので」と笑った。