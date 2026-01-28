「車には乗らん」と断固拒否する犬さん、フワフワの雪が大好きすぎて…「意思が強すぎて笑った」
「素人は黙っとれ（車には乗らん）」
【写真】「車には乗らん」SAで、断固として乗車拒否する犬さん
こんなポストをされたのはムイ（@mui_husky）さん。
投稿された写真には、旅行の道中で立ち寄った高速道路のSAで、車に戻ることを全力で拒否するシベリアンハスキー・ムイくんの姿が写っています。
どっしりと座り込み、強い意志を感じさせる表情からは「まだ遊ぶ！」という無言の主張がひしひしと伝わってきます。
「意思が強すぎて笑った」
「これは完全拒否の顔」å
「雪が好きなんだね〜」
「ハスキーらしさ全開で可愛い！」
投稿には、爆笑する声が多数寄せられました。ポストをされたムイさんにお話を伺いました。
ーー当日は、どんな状況だったのでしょう？
「旅行の道中に高速のSAに寄って休憩したところ、フワフワの雪がありそこでウキウキで遊んでいたのですが、もう行くよと声をかけると座り込み完全に拒否の姿勢をとりました」
ーー「車には乗らん」という強い意志を感じますが、なぜそんなに帰りたくなかったのでしょう？
「ムイはフワフワの雪が大好きなんです。地元は12月にも関わらず雨が数日降り、雪がほとんどない状態だったので、よほどフワフワの雪が嬉しかったみたいです」
ーーここまで頑なに拒否する姿を見て？
「ふわ雪を堪能したい気持ちはわかるけど、人間にも都合が…！と少し困りました。おやつを提示してなんとか乗車してもらいました」
ーー他にも、「これは絶対に譲らない」「ここは妙にこだわる」といったことはありますか？
「お腹を撫でられるのが好きなのですが、朝イチは満足するまでお腹を撫でないと散歩にもドッグランにも行ってくれません。日によって満足するまでの時間が違うので時間が読めずとても辛いです…」
ーー今回の投稿に多くの反響がありましたね。
「チベットスナギツネの画像をリプしてくれてる方がいて、それにも似てるなと思いました笑」
ーー最終的には無事に車に乗ってくれたのでしょうか？
「最終的には乗ってくれました。最終手段の抱っこによる強制送還は免れました」
ーームイくんの魅力を教えてください。
「自由気ままなシベリアンハスキーのムイです。ワンプロや今回の写真のような変顔から、キリッとカッコいい表情までいろんな表情を見せてくれる可愛い子です。良かったらカッコいい姿も見てください」
フワフワの雪に夢中になり、帰宅を全力拒否する姿は、まさにハスキーらしさ全開。自由気ままで感情豊かなムイくんの魅力に、多くの人が心を掴まれた投稿でした。
（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）