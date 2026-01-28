ナンバープレートでお金持ちだと思う北関東の地名ランキング！ 2位「宇都宮」を抑えた1位は？【2025年調査】
車のナンバープレートに刻まれる地名には、その土地のイメージや雰囲気が色濃く反映されます。特に「お金持ちそう」と感じさせる地名は、地域の歴史や街並み、高級感のある暮らしの印象と結びつき、周囲に一目置かれる存在として注目を集めています。
All About ニュース編集部は9月22〜23日、全国10〜70代の男女300人を対象に「ナンバープレート」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、北関東エリア（茨城県・栃木県・群馬県）の「お金持ちだと思うナンバープレートの地名」を紹介します！
※本調査は全国300人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「宇都宮ナンバーでいい車を乗ってる人を見たことが多いから」（20代女性／神奈川県）、「宇都宮市は、セレブタウンとして知られており、高所得者が多くいらっしゃるという話を聞いているからです」（60代女性／静岡県）、「実際に住んだ経験から、この中では宇都宮が一番にぎわっている都市という感じがします。なので、お金持ちも多そうです」（60代男性／新潟県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「宇宙関連の多い地域はその分、年収が高いイメージ」（20代男性／埼玉県）、「未来都市との異名もあるように、研究の分野でも発展しているイメージがあるので」（60代女性／福岡県）、「先進的な研究施設が多く、大学や企業が集まるため比較的裕福な層が多い印象があるから」（30代男性／富山県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：宇都宮（栃木県）／77票2位にランクインしたのは、栃木県の「宇都宮」でした。県庁所在地として政治・経済の中心を担う都市であり、都市機能が集積している点からも“栃木の顔”と呼べるエリアです。餃子の町として全国的な知名度を誇る一方で、再開発による都市の洗練化や住みやすさの向上も進み、「地に足のついた安定感ある裕福さ」を想起させる地名として多くの支持を集めました。
1位：つくば（茨城県）／96票1位に輝いたのは、茨城県の「つくば」でした。学術研究都市として名高いつくばは、国の研究機関や大学、先端技術拠点が集まり、高度な教育と知的な環境が整うエリアです。整然とした街並みと豊かな自然が共存する都市計画が評価され、洗練された知的センスと経済的な余裕を感じさせることから、「お金持ちの住む場所」として多くの回答を集めました。
