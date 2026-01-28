CORTISの1st EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』のイントロ曲「GO!」が、バスケットボールゲーム『NBA 2K26』シーズン4のオリジナルサウンドトラックに選ばれた。

今回の起用は、同ゲーム側からの提案により実現。NBA（全米バスケットボール協会）の公式ライセンスを活用した同シリーズは、シーズン毎に最新トレンドを反映したサウンドトラックを発表しており、過去にはケンドリック・ラマーやタイラー・ザ・クリエイターといったアーティストの楽曲が名を連ねてきた。

また、Epic Gamesが提供するシューティングゲーム『フォートナイト』でも、本楽曲の音源と振付の一部が採用されており、1月22日には同曲を使用したダンスエモートが公開された。

なお本楽曲は、Spotifyにおいて昨年リリースされたK-POPボーイグループの楽曲の中で最短期間での1億ストリーミングを達成。そのほか、2025年メジャーリーグベースボール（MLB）のポストシーズン公式プロモーション映像に採用されたほか、Appleが最新の『Apple Immersive Video』にてパフォーマンス映像を公開している。

（文＝リアルサウンド編集部）