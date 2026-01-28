全日本軟式野球連盟は「思い出の監督」エピソードを1月31日までSNSで募集

全日本軟式野球連盟（全軟連）は少年野球・学童野球の指導者のあり方を考えるSNSキャンペーン「#思い出の監督」を実施中。監督にまつわるエピソードを1月31日まで募集している。子どもたちの個性を引き出せる「グッドコーチ像」を広めることが狙いだ。

このキャンペーンは1月15日にスタート。少年野球・学童野球を経験したすべての選手から、「思い出の監督」のエピソードを募集している。「感動した」「心に残っている」「面白い」「口グセ」「笑い話」といったエピソードを連盟公式SNSアカウントに投稿する。

応募方法はFacebook（https://m.facebook.com/JSBB.or.jp/）と、Instagram（https://www.instagram.com/jsbb_nanshiki89_official/）がポストのコメント欄にエピソードを投稿。X（https://x.com/JSBB_official）は #思い出の監督 でポストする。ポストされた一部はオリジナルイラスト付きで公式SNSアカウントに投稿される。

キャンペーン実施に当たり、全軟連は「グッドコーチを増やしていく使命を私たちは掲げています。SNSユーザーから集めた『思い出の監督』エピソードの紹介を通して、子どもの個性を引き出せるグッドコーチ像を広めていくことを狙いとしています」などとコメントしている。

全軟連は「グッドコーチ像」として「子どもの個性を尊重できる（個性を引き出せる）」「子どもの自由な動きと発想を大切にできる」「勝つこと以上に野球の面白さを伝えられる」「子どもをたくさん褒められる」「打つ・投げる・走る・捕る喜び（幸せ）を伝えられる」「すべての子どもに活躍のチャンスを提供できる」「グッドプレーを子どもと一緒に作り出し、喜べる」「野球大好きっ子を育てられる」を掲げている。（First-Pitch編集部）